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日職／0：0僵局靠他打破 林安可致勝二壘打再登洋聯領先位置

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可。聯合報系資料照／特派記者余承翰東京攝影
林安可。聯合報系資料照／特派記者余承翰東京攝影

0：0僵持局面，台灣強打林安可的安打來得正是時候，面對樂天金鷲隊第六局敲二壘打帶有兩分打點，幫助西武獅隊以4：2贏球。

兩隊今天展開3連戰，樂天此役由洋投烏雷納（Jose Urena）先發，林安可擔任第五棒、左外野手，前兩打席空手而歸，在守備上也發生1次失誤，當英雄的時刻在第六局、一二壘有人之際到來。

儘管林安可在該打席球數先處於2好0壞，選到滿球數後，面對153公里二縫線直球出棒，送向左外野方向落地形成兩分打點二壘打，西武也在此時換上長谷川信哉代跑林安可，再由平沢大河二壘打送回西武的第3分，擴大為3：0領先。

林安可敲出本季第9支二壘打，再度並列太平洋聯盟二壘打榜首，此役以3打數敲1安打作收，賽後打擊率2成12。

烏雷納先發6局被敲7安打、失3分，西武先發投手隅田知一郎以8局被敲7安打、失2分退場，岩城颯空9局把關4：2領先守成。

樂天 樂天金鷲 林安可

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