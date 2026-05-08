中職／「能回到球場已經很不容易」 林靖凱：上了場還是想要全力拚

過去兩年都歷經膝蓋大傷動刀，統一獅隊內野手林靖凱熬過辛苦的復健，今年在本月6日重返一軍，也是他睽違近1年再回到一軍出賽，林靖凱坦言，「可以回到球場上，已經是滿不容易的事。」

林靖凱在高中畢業後就成為獅隊重要的內野戰力，但連續兩年在比賽中傷及左膝，2024年因滑壘造成前十字韌帶撕裂，辛苦重返球場之後，去年季中又在比賽中造成左膝半月板破裂，再經歷一次拄拐杖、戴護具的復健之路。

林靖凱透露，一開始多多少少都會感到挫折，但也轉換心態，「每個人都會遇到小問題，越去想這些事情，對自己也沒有幫助，怎麼去看待挫折是滿重要的事，所以對我來說，自己不會多去設想什麼。」

這期間，林靖凱始終只抱持著一個想法，他笑說：「就是看可以用什麼方式，最快地回到球場上。」

林靖凱在6日重新回到一軍，在嘉義市棒球場先發對上台鋼雄鷹，也是他繼去年6月29日後再於一軍亮相。林靖凱表示，太久沒有在球場上，感覺有點生疏，球隊今年也有較多年輕選手，還要慢慢和他們配合，「現在就是想著要怎麼樣去跟上球隊。」

重新回到一軍的舞台，林靖凱感觸沒有太多，他坦言，能回到球場上就已經很不容易，沒有太多多餘的想法，「能在場上比賽、在場上展現自己能力，是讓我比較開心的事。」

兩度歷經膝大傷後復出，林靖凱表示：「真的可以像以前那樣表現嗎？不知道。我只告訴我自己，做我現在能做的事情。」只要上了場，他依舊會盡所能去表現。

林靖凱指出：「大家好像都很為我擔心，在場上該小心的我還是會小心，但上了場還是想要全力拚，不會想那麼多，都已經上場了，如果還在想這些，是不是代表我還沒有準備好？既然在場上，就做我平常做的事情就夠了。」