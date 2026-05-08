中職／林立親曝歸隊進度 上周已開始練打

樂天桃猿指標性強打林立，今年開季因傷缺陣，目前雖還未在二軍出賽，但歸隊進度逐漸有進展，總教練曾豪駒指出，只要他能開始出賽，應該很快就能回來，而林立也已在上周開始打擊練習。

林立今年開季起因傷休養、復健，一、二軍都還未有出賽紀錄。猿隊二軍這周雖將林立放進可出賽名單，但今天二軍赴嘉義市比賽，林立仍留在桃園棒球場進行自己的訓練行程。

林立在今天一軍賽前也現身桃園球場，他指出，上周已開始進行打擊練習，但還未參與團隊的練習，目前自己的練習狀況都正常，就差慢慢提升到可以比賽的強度。

曾豪駒表示，如果林立能開始在二軍出賽，歸隊的時間就接近了，「應該就是這一、兩周」，只要能回來比賽，會先讓他打擊，後續沒問題後再開始守備。

今年開季少了林立的重要火力，猿隊打擊狀況持續低迷，目前團隊打擊表現是6隊最差。曾豪駒表示，林立這幾年確實在球隊的攻擊火力上貢獻很大，但像今年他不在的期間，也要看其他選手怎麼樣站出來，「也不能說全部仰賴阿立，要選手一起努力。」