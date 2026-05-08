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中職／悍將註冊愛力戈或阿部雄大？光總還要想一想
富邦悍將隊近期洋砲邦力多離隊，只剩3位註冊洋將、一軍先維持2位洋投，對於將先註冊愛力戈或日籍洋投阿部雄大，目前尚未確定，總教練後藤光尊指出，如果光看數字，當然是阿部比較適應台灣球風，但目前還需多方考量。
悍將目前一軍洋投只有魔力藍、鈴木駿輔，威戈神因表現不佳降下二軍調整，而近期在邦力多離隊後，不需註銷現有洋投就有一個註冊名額可以使用。
阿部雄大在二軍出賽6場（2場先發），合計27局，取得3勝0敗、防禦率1.67佳績；愛力戈則是因傷停賽一段時間，今天是第一場復健賽，面對樂天桃猿隊二軍先發4局失1分，共用72球。
後藤表示，目前還在觀察兩位洋投，「看數字，當然是阿部比較適應台灣球風，但目前還要多方考量判斷。」
此外，主戰中外野手申皓瑋先前因背部不適脫離戰線，今天已在二軍出賽，對於他的回歸時程，後藤表示沒有預設時間，「球隊都在競爭中，有成績的人自然就會上來。」
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