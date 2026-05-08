中職／林佳緯最快本周日回歸一軍 林岳平：準備好了等時機

統一獅隊21歲外野手林佳緯今天開季因傷進度較慢，至今還未在一軍出賽，近期則傳出好消息，獅隊總教練「大餅」林岳平表示，他準備好了，就等球隊的人員調動看怎麼樣安排，最快有機會周日登錄一軍。

林佳緯去年拿下生涯首座最佳十人外野手獎，但今年在春訓熱身賽時因傷調整進度較慢，開季從二軍出發，昨天在二軍例行賽雖被觸身球砸中，傷勢無大礙，今天繼續在二軍先發，做好回歸一軍的準備。

林岳平表示，本來就是要讓林佳緯這兩天二軍連續出賽後，再評估有哪個時間點適合替換球員，而本周日正好獅隊二軍要北上在青埔棒球場進行賽事，同日一軍在隔壁的桃園棒球場出賽，最快有機會讓林佳緯在周日就重返一軍亮相。

但林岳平也指出，近兩天球隊都持續會有一、二軍間的人員調動，會考量後再做出決定。