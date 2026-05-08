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中職／張育成手肘狀況近1個月未守備 光總透露加練二壘、一壘先不要
富邦悍將隊張育成目前以3成56居打擊王寶座，而他已經近一個月沒有守備，近期因副領隊林威助的訪問揭露手肘仍有狀況。總教練後藤光尊今天透露，張育成因手肘狀況，會先以指定打擊為主，近期也有加練二壘，「會再和他本人討論手肘狀況再去評斷。」
張育成前一次守備已是4月11日守游擊，接下來都是擔任DH出賽，而近日林威助在談到洋砲尋覓時談到張育成的狀況，指出張育成去年不適的手肘，今年仍有時會有緊繃的狀況，因此若找外籍野手要找內野或外野目前還需要討論。
後藤光尊指出，張育成因為手肘影響，目前會先以DH為主，而一壘位置因為還有范國宸，最近有讓張育成多練二壘。他也進一步提到，「有與張育成聊過，他本人目前是沒有考慮一壘。」
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