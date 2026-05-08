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中職／悍將一軍維持2洋投 後藤光尊讚本土先發表現不差
中職富邦悍將在洋砲邦力多離隊後，目前一軍維持兩洋投配置，總教練後藤光尊表示，如果持續有好成績維持也沒關係，有狀況就會隨時調整，並認為陣中本土投手先發狀況並不差。
悍將洋砲邦力多（Luis Liberato）因為個人家庭因素離隊，悍將目前一軍剩2名洋投為魔力藍（ShawnMorimando）和鈴木駿輔，二軍則有洋投威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）和阿部雄大。
愛力戈今天二軍復健賽，先發用72球投4局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分、無關勝敗。
悍將總教練後藤光尊被問起邦力多離隊後，在洋將配置上是否會有什麼調整，他表示，目前還沒有進一步的調整規劃，也提到一軍如果維持2個洋投，但球隊持續打出好的成績，以這個方式繼續也沒關係，如果有狀況，會隨時調整。
阿部雄大以育成洋投身份在悍將二軍出賽，前一場二軍出賽為3日對中信兄弟，總計用77球投6局，被敲出3支安打，投出7次三振，無失分、奪下勝投。
後藤光尊表示，會持續觀察二軍洋投，被問起阿部雄大是否算是已經慢慢熟悉中職的打者，他則表示，數據上看起來是這樣，但還是需要多方的考慮和判斷。
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