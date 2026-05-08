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中職／母親節請台南媽媽們喝咖啡 李東洺笑答：若有能力想要全台都請

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊李東洺三連勝、三奪單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊李東洺三連勝、三奪單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊投手李東洺連三場登板拿到單場MVP，不只隊友有口福，適逢母親節即將到來，還自掏腰包訂購位於台南的咖啡廳「有邑家」100杯咖啡，要招待媽媽們。李東洺透露，咖啡廳是表姐開的，表姐提出這個想法，他也覺得不錯，更笑答：「如果有能力，我是希望可以全台各地都有，目前只能到台南。」

李東洺前一場面對樂天桃猿隊先發5.2局失1分取得勝投，獲選單場MVP，已是他連續三周奪勝、拿MVP，且全數都在主場，頻頻站上賽後頒獎台跳MVP舞。

今天有位於台南的咖啡廳發布消息，為了慶祝李東洺的好表現，本人訂購100杯咖啡要送給媽媽們，只要5月7日到14日期間到店說「富邦悍將加油！李東洺再接再厲」就可以選擇一杯冰美式或冰拿鐵。

「那是我表姐的店」，李東洺揭曉這則可愛的貼文由來，「剛好表姐有這個想法，我也覺得這點子滿好的。」近期好投只是名目，但並非因為拿單場MVP才有規畫，「只是剛好拿到MVP，但我是覺得母親節可以請媽媽們喝咖啡、慰勞一下。」

3奪MVP，也代表本季已經3度請隊友，李東洺透露，第一場原本想請全隊喝星巴克，但時間來不及，當時管理說先請飲料，「結果第二場也丟得不錯，就想說延續一樣。」但他強調，「我請飲料都不是紅茶那種，都是精挑細選，我有自己看過菜單，都是挑招牌和一些不一樣的。」

李東洺 富邦悍將

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