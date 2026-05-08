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中職／陳品宏將棒次分段應戰想法不同 換出場曲有觸動

中央社／ 新北8日電
陳品宏。 聯合報系資料照
陳品宏。 聯合報系資料照

富邦悍將投手陳品宏6日本季首度中繼登板，學習不同出賽角色，將棒次區分3段有不同應戰想法；陳品宏6日新的出場曲也曝光，歌詞「看過低谷也等過希望」觸動他。

中職悍將隊投手陳品宏本季前3場出賽都是先發，6日對樂天桃猿中繼登板，投1局無失分、無關勝敗。

投手教練許銘傑解釋，時間上算起來本來是陳品宏的出賽時間，但按照輪值本週陳品宏不會輪到先發，透過中繼出賽讓他維持手感，也提到球員不可能一輩子都擔任先發角色，也希望透過這個方式，讓他學習不同角色出賽定位。

陳品宏表示，教練團有先提醒本週會是中繼出賽、要他做好準備，先發熱身時間長可以慢慢調整，中繼短時間就要進入狀況，隨時注意場上的細節，也有請教過學長，終結者曾峻岳也有熱心分享，提醒牛棚投手準備需要注意什麼。

陳品宏前2場先發出賽吞下2連敗，他表示許銘傑也有提醒，面對不同棒次要有不同的想法，把對手的9棒分成3個區塊看，針對上壘率、長打類型和作戰等不同的打者型態，要有不同應戰思考方式，中繼登板是不同的體驗，但他還是習慣先發角色，比較知道怎麼調整。

陳品宏6日中繼登板時，新的出場曲「新莊城堡」也亮相，陳品宏透露是在開車時聽到的，歌詞帶入觀眾的視角，跟球團人員討論過後，希望換出場曲，歌曲中寫到「有人從很久以前就在這裡，看過低谷，也等過希望」，聽到這段歌詞最觸動他。

樂天桃猿 許銘傑 富邦

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