中職／不是林桑印的！A4全彩張育成挨砸瞬間來自情蒐室印表機

貼在新莊棒球場一壘側休息區欄杆上的張育成慘叫照，列印地點不是副領隊林威助的辦公室，張育成今天親自解答疑惑，「總教練的翻譯叫情蒐室印的。」他比向一旁的窗戶，「那邊有個窗戶可以直接講，列印很快！」

張育成前役面對樂天桃猿隊單場4度上壘，包括2支安打、2次四死球保送，第六局邱駿威146公里直球打在張育成的屁股上，他痛得邊扭邊大叫。

「其實我滿怕球被打到的，那球一出手就往我這裡來，所以我就先叫。」張育成當場還原當時自己扭曲的動作，「我就哇～哇～，還是被打到，還好是屁股，如果是其他部位不堪設想。」

接下來還有更有趣的一幕，悍將休息室陣營貼出張育成挨砸慘叫的畫面，球迷好奇究竟是誰印的，更聯想到2022年林威助擔任中信兄弟隊教頭時，曾於台南棒球場出現爭議判決時，直接拿著A4全彩列印紙張找「小房間」申訴。

張育成給出解答：「總教練的翻譯去印的，他就很愛鬧，去情蒐室列印很快，那邊有個窗戶可以直接講，我們情蒐也很好玩，都會抓奇怪的表情包列印下來。」

張育成透露，這球打在肉多的地方，還好沒有打到骨頭，並無大礙，不妄重申自己很怕被球打到，「不要再丟我了。」