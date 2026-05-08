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射箭／和潤企業連兩年力挺國體大射箭隊 助攻國手培育及訓練設備升級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
和潤企業連續兩年贊助國立體育大學射箭隊。圖／國體大提供
和潤企業連續兩年贊助國立體育大學射箭隊。圖／國體大提供

台灣汽車金融龍頭和潤企業長期投入多元永續行動，持續關注體育人才培育 ，已連續兩年贊助國立體育大學射箭隊，投入選手訓練設備升級、國內外賽事培訓及提供弱勢選手獎學金 ，透過穩定的資源支持射箭人才培育與發展，成為選手追求卓越、前進國際舞台的重要後盾 。

國立體育大學長期為台灣培育優秀射箭人才，在國內外賽事中表現亮眼，展現扎實培訓成果與競技實力 ，日前於2026年全國大專院校運動會勇奪6金3銀，去年的世界盃射箭錦標賽也為台灣摘下金牌 。優秀的運動員養成不易，除了要有完善的設備，累積賽事經驗也相當重要，這些都需要有足夠的資源支持 ；因此和潤持續提供後援，讓選手能專注訓練、安心築夢，助攻台灣射箭運動在世界舞台發光發熱 。

和潤除持續投入資源支持選手培育外，也希望能發揮企業影響力，讓更多人認識並喜愛射箭運動 ，由教練與選手指導公司同仁進行射箭體驗，感受射箭運動所需的專注力、穩定性與自我挑戰精神 。和潤期盼透過運動參與，將健康、紀律與團隊精神融入企業文化 ，讓支持體育不僅止於資源投入，更成為企業永續行動的重要一環 。

和潤企業認為，體育不只是競技，更是培養毅力、專注與團隊精神的重要力量 。未來和潤將持續結合企業資源與社會影響力，支持更多台灣優秀選手勇敢追夢 ，讓企業永續價值從金融服務延伸至人才培育與國家競爭力，共同為台灣打造更具希望與韌性的未來 。

和潤 體育 和潤企業

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