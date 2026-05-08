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挺進冠軍賽！南市少棒隊明對戰桃園代表隊 爭小馬聯盟亞太區代表權
TOTO盃全國少棒錦標賽，地主台南市聯隊一路過關斬將，今天四強賽中以4比3擊敗南投縣聯隊，成功挺進冠軍戰。明天上午11時，台南小將將於亞太國際棒球訓練中心少棒主球場爭奪冠軍與代表權，對戰桃園市代表隊，市長黃偉哲邀請市民朋友進場為小選手加油。
黃偉哲表示，台南小將一路穩扎穩打，越戰越勇，充分展現了「棒球之都」的韌性與鬥志。他強調，這群孩子為了爭奪代表台灣參加「美國小馬聯盟（PONY）」亞太區賽事的資格，背後付出了無數汗水，此次成功闖入決賽實屬不易。黃偉哲熱情邀請市民朋友共同見證這榮耀一刻，攜手助攻台南小將奪下代表權，朝世界舞台邁進。
南市體育局表示，TOTO盃在台灣少棒界具指標性地位，是選拔「美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）」國家代表隊的最高殿堂。本屆冠軍隊伍將獲得代表權，出征小馬聯盟亞太區錦標賽，若順利奪冠，則能挑戰在美國舉辦的世界大賽。
體育局指出，TOTO盃採用「縣市聯隊制」，由各縣市精選轄內菁英選手組成最強陣容，與一般校隊性質聯賽不同，更考驗跨校整合與團隊默契。自5月1日開賽以來，台南市聯隊在全國17支勁旅中脫穎而出，無論投打端均有亮眼表現，展現出高度的競技素質。
體育局強調，台南聯隊自首戰告捷後持續穩定發揮，5月3日勇奪第二勝，5月6日贏得關鍵戰役，榮獲A組勝部冠軍，今天更以4比3的成績，擊敗南投縣聯隊，勇奪冠軍戰的寶貴門票，體育局今致贈能量飲料，勉勵球隊堅持訓練及積極為台南爭光的堅毅精神。明天冠軍戰地點在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場。
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