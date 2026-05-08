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春季聯賽／古定玄3安5打點 助台電搶勝晉4強

中央社／ 新北8日電

全國成棒甲組春季聯賽今天舉行8強賽，台灣電力公司棒球隊投打發揮，古定玄單場3安5打點，投手巴青少中繼3.1局無失分，終場以10比3擊敗台灣中油（開南大學），晉級4強。

115年全國成棒甲組春季聯賽8強賽，業餘社會隊強權台灣電力投打有表現，今天2局上就有攻勢，1人出局後，對手接連守備失誤、古定玄二壘打、一棒送回2分，再靠著接連3安攻勢串聯，2局取得4比0領先。

台灣電力3局上2人出局後，靠著黃柏叡、李冠賢、古定玄接連安打再拿1分；4局上鄭俊瑋率先敲出二壘打，顏國晉補上安打，送回團隊第6分。

台灣中油前4局打線受制，5局下有突破，靠著單局4安、1次守備失誤，追回3分。台電換上投手巴青少登板止血，沒有擴大失分危機。

台電9局上再有攻勢，靠著安打、保送、高飛犧牲打添分，再以保送、古定玄二壘打，一棒再送回2分；張鐿騰安打，送回團隊第10分。古定玄此役3安5打點，打擊表現最亮眼。

台電先發投手林奕丞投4.2局失掉3分（1分責失分），無關勝敗；巴青少中繼登板，投3.1局，被敲出3支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下勝投。

台電在113年春季聯賽16強止步；去年冠軍戰擊敗台南市成棒隊，重返榮耀；今年再闖4強，力拚完成連霸。

台電 棒球 開南大學

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