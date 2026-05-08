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中職／回瞪嗆聲球迷力護陳子豪 林智勝：誰會不想打好？

中央社／ 記者蘇志畬台北8日電
味全龍隊助理打擊教練林智勝。記者王聰賢／攝影 王聰賢
味全龍隊助理打擊教練林智勝。記者王聰賢／攝影 王聰賢

力護陣中陷低潮野手陳子豪而回瞪球迷的中華職業棒球大聯盟味全龍隊助理打擊教練林智勝今天笑說，他只是比較嚴肅，且「誰會不想打好？」

林智勝表示，大家在不同崗位，當下做事一定都很努力，但有人覺得自己很厲害，「應該這樣、應該那樣。我剛好被人家拍到，不好意思啦。」

30歲的陳子豪今年開季至今打擊低迷，截至目前24場出賽，有14支安打、6分打點，全壘打掛蛋，遭三振19次，打擊率1成65。

陳子豪日前在場上比賽時被場邊球迷大聲批評，林智勝聞言立刻回頭瞪大眼睛看著球迷，這段過程被球迷拍下後放在社群網站，不少網友讚賞林智勝保護自家球員。

林智勝上午出席與台北101合作公益記者會，接受媒體聯訪說，陳子豪與過往能力比，現在帳面成績不是那麼理想，看得出心理壓力大，想要有表現。「在你成功以前，所有的努力外界都不會看到」，他鼓勵陳子豪，不要放棄現在的練習，比別人多練點，就有機會變更好。

與陳子豪同樣有以自由球員身分轉戰其他球隊經歷的林智勝表示，適應新環境確實需要時間，時間長短因人而異，「像我是比較快適應，他也才1年多，或許一個點通了，他就通了。」

陳子豪 林智勝

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