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中職／原鄉小球員登台北101圓夢 林智勝挑戰垂直馬拉松

中央社／ 記者蘇志畬台北8日電
陳鏞基（左起）、林智勝、賈永婕、王勝偉出席台北101攜手原棒協陪原鄉學童登高圓夢。記者王聰賢／攝影 王聰賢
陳鏞基（左起）、林智勝、賈永婕、王勝偉出席台北101攜手原棒協陪原鄉學童登高圓夢。記者王聰賢／攝影 王聰賢

原棒協理事長林智勝與台北101董事長賈永婕合作公益，今天帶著一群原鄉棒球小選手登上台北101圓夢，明天換林智勝挑戰「台北101公益垂直馬拉松」，他發下豪語：「23分鐘完成。」

台灣職棒球星「大師兄」林智勝今年接任台灣原住民族棒球運動發展協會理事長，並邀請球星陳鏞基、王勝偉出任副理事長，3人今天一起出席活動，與花蓮縣光復國小、台東縣三民國小球員一起站上101觀景台。

林智勝在記者會上特別感謝賈永婕的支持，全力支持讓偏鄉孩童參訪台北101，今年預計會有12場這樣的公益活動，而自己以參加垂直馬拉松作為交換條件，「我覺得沒問題，用我一個人的力量，讓所有的球隊可以來，我覺得蠻棒的。」

賈永婕則透露，林智勝一開始有些猶豫，「因為他以為是要爬外面，能夠爬外面的，全世界只有那一個人。」賈永婕也期待，透過林智勝的參與，讓垂直馬拉松讓更多人認識，「一起參與公益，把愛傳遞出去。」

接到這項任務後，已經退休轉任教練的林智勝就開始秘密鍛鍊，他說：「平常還是有訓練，但已經沒有球員時期那麼多。」現在會透過爬階的健身器材模擬，一週練習一次，「練習的時候，90樓我是爬23分鐘，實際比賽就明天看看吧。」

林智勝 賈永婕 王勝偉

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