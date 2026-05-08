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中職／陳鏞基克服傷勢有望上半季復出 笑稱引退是潑出的水

中央社／ 台北8日電
陳鏞基。記者王聰賢／攝影
陳鏞基。記者王聰賢／攝影

統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基宣告今年球季引退，卻遇傷勢攪局，近期已恢復訓練，有望上半季回歸球場；但引退時間是否因此順延，陳鏞基笑說：「不行啦，潑出去的水，收不回來。」

陳鏞基在今年3月24日中華職棒官辦熱身賽出賽時左側腹斜肌拉傷，導致開季至今尚未出賽，他透露，目前已開始恢復練習、打擊，近期會跟防護員討論復健賽時間點，「還是有維持身體，現在好很多，也有在進度上面。」

歷經這個傷勢，陳鏞基從好友、味全龍隊助理打擊教練林智勝那邊得到安慰，「他跟我說，這是強打者才有的傷」；但也坦言復健過程不容易，每天要維持一樣工作，但也會遇到狀況反覆，「對自己的信心是種打擊」。

也因此，陳鏞基看到近期從傷勢復出的投手江少慶更是佩服，「他的實力一直都在，課題是身體能不能控制住」；看到江少慶回到一軍登板後受訪時哽咽，陳鏞基也很有感觸，「因為真的辛苦」。

生涯最後一季卻因傷錯過大半，陳鏞基自己不覺得特別可惜，也都持續關注陣中年輕球員好表現，特別點名李丞齡、朱迦恩近期讓他印象深刻，「他們都有實力，只是缺機會及經驗」；陳鏞基認為，今年球隊換血速度加快，也讓年輕選手要開始扛起責任。

陳鏞基（左起）、林智勝、賈永婕、王勝偉出席台北101攜手原棒協陪原鄉學童登高圓夢。記者王聰賢／攝影
陳鏞基（左起）、林智勝、賈永婕、王勝偉出席台北101攜手原棒協陪原鄉學童登高圓夢。記者王聰賢／攝影

林智勝 陳鏞基

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