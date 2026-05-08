日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教：有必要在二軍出賽

台灣強投徐若熙連兩場登板核爆，被降下二軍調整，球團未設歸期，軟銀投手教練倉野信次談到接下來的安排，徐若熙必須先在二軍比賽，證明自己所面臨的問題已經解決，並未排除可能會花較長時間，不一定會在10天後就重新登錄一軍。

徐若熙的旅日生涯起步動盪，4月17日面對歐力士隊1.2局失7分，再於5月4日面對西武隊4局失7分，體會在中職時期不曾經歷的挫敗，已在5月5日抹消一軍登錄，最快可返一軍時間為15日。

軟銀另一輪值主力大關友久6日對西武先發5局失8分，也已在昨天被降下二軍，他與徐若熙昨天都在福岡巨蛋參與投手練習，接下來將在球團設施持續訓練。

對於兩人接下來的安排，倉野表示，「因為他們的課題非常明確，所以若是問題沒有解決，情況還是會很困難，我認為有必要先在二軍比賽中提升表現。」他也提到，如果調整需要比較長時間，也可能先等到練習看到成效之後才安排二軍比賽。