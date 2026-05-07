中職／味全龍盜壘再進化 彼得森：重點在提升棒球IQ

中華職棒味全龍隊開季戰績拉出紅盤，36次盜壘成功成為進攻端一大利器，今年受邀擔任攻擊統籌教練的彼得森指出，重點是讓球員學習解讀比賽，「提升他們的棒球IQ」。

味全龍隊去年整季100次盜壘成功傲視中職，不過也有42次盜壘失敗，而今年開季至今36次盜壘成功依舊是聯盟榜首，且僅有5次失敗，聯盟第2名的富邦悍將則是24次盜壘成功（15次失敗）。

龍隊總教練葉君璋接受中央社記者訪問時，談到球隊突出的盜壘成功率，認為這僅是球季初期的小樣本紀錄，「一整季下來，還是會趨於正常。」加上對手可能逐漸提防，「前面沒那麼注意，但接下來沒那麼簡單。」

龍隊今年邀來前美國職棒西雅圖水手隊小聯盟打擊統籌助理教練彼得森（Tyger Pederson）助陣，內野手李凱威曾提及，彼得森給予的資訊提高球隊盜壘成功率。彼得森對此表示，春訓開始就為此準備，告訴球員該注意的地方，並從失敗及成功的案例中學習。

「我們隊上的球員都滿聰明的。」彼得森認為提升盜壘成功率不僅單單靠教練指導，「他們也不吝於互相分享，看到哪些可以幫助跑壘的東西都會交流，打出有積極、聰明的棒球。」

龍隊砲手朱育賢表示，球隊近期投打守都很優異，在跑壘上的積極也能為打者製造更多失投球機會；彼得森也指出，無論打擊、跑壘都是球隊攻勢的一環，「從開始打棒球以來，我都很喜歡研究進攻。無論是打擊或是跑壘，都是創造得分機會的一種方式，所以我很喜歡交流關於得分的不同面向。」

彼得森不僅擁有美職打擊教練資歷，今年在世界棒球經典賽（WBC）擔任以色列國家隊打擊教練外，也擔任過2023年經典賽以色列三壘指導、跑壘教練，而在聖路易紅雀隊小聯盟體系曾擔任過一、三壘指導教練，在水手體系也是打擊、跑壘都有指導經驗。

「就我的經驗來說，教練的工作是要讓選手成為學生。」彼得森表示，要讓球員懂得主動去學習、解析棒球賽事，「棒球是非常有挑戰性的運動，比賽過程變化萬千，會遇到各種不同狀況，要如何讓球員懂得從比賽中學習，對我來說是最重要的。」