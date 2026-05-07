中職／味全龍高阻殺率關鍵 蔣少宏點破：靠投手看管

味全龍隊今年不僅在盜壘成功率上優於各隊，「防盜」能力也是中華職棒開季至今最佳，主力捕手蔣少宏、總教練葉君璋皆認為，關鍵在於投手是否有防範意識。

龍隊今年團隊阻殺率4成76排名中職6隊第1，有10次成功盜壘阻殺、被盜壘11次，第2名的台鋼雄鷹隊則是2成92，盜壘阻殺7次、被盜壘17次，墊底的中信兄弟隊則是盜壘阻殺9次、被盜壘29次，阻殺率僅2成37。

今年中華職棒將壘包尺寸加大，另外投手牽制次數限制從3次下修到2次，都被認為增加阻殺盜壘的難度，不過龍隊總教練葉君璋有不同想法，他說：「以前沒有這些規則，大家不太在意，現在反而投手會注意出手速度，未必比較好跑。」

葉君璋也直言，現在對於要求投手縮短將球投出去的時間，已經是基本訓練，「各隊都會針對這點去改善，相信對我們整體投手的水準也有幫助。」

今年目前抓到8次盜壘、阻殺率5成33的蔣少宏也有同感，「投手在看管跑者這件事情做得不錯。捕手就是盡力去做，用平常練習的方式去面對每次的盜壘。」縱使壘包加大，「該傳的距離還是一樣，我們要想辦法丟準，才相對有機會阻殺。」

但對於阻殺率，蔣少宏也沒有看得太重，「因為你想也沒有用啊，就只能去盡力出手，還是要把細節做好，結果怎麼樣再說。就算被跑上去，也要想辦法不要掉分，相對來說比較重要。」