日職／啦啦隊賽跑臉朝地慘摔！竟前腳倒轉起身還笑臉安撫人 影片爆紅吸睛千萬

日本職棒橫濱DeNA海灣之星，4日在主場進行與廣島鯉魚隊比賽，安排中場球迷活動橋段時，由啦啦隊隊長Shizuku與一名球迷賽跑，跑到終點衝線後，輸掉賽跑比賽的她整個人煞車不及，臉朝地慘摔，但她展現超軟Q的身段，竟前腿像蝦子一樣翻跟斗頭倒轉起身後，還笑臉迎人並安撫一旁工作人員，橫濱啦啦隊Diana官方IG日前發布這段影片，已吸引超過千萬人觀看，而Shizuku人氣馬上爆紅。

官方IG以「脅威的身體能力」、「大轉倒」為題特別發文指出，「多虧了她驚人的體力，Shizuku沒事。不過，太令人沮喪了，明天我們一定會贏(賽跑)！」Shizuku還帶著笑臉與隊友賽後一起受訪，表示自己完全沒事，一切安全，要大家別擔心。

這支影片，吸引不少人關注，觀看人數已破千萬，Shizuku也引起各界關注。球迷留言回應說，「這啦啦隊摔得好慘，臉朝下翻了個跟斗，就像摔角墊上的練習一樣，然後就好像什麼都沒發生一樣了。」、「如果這種事發生在我身上，肯定得進醫院了」、「她也太靈活了吧，哈哈」、「感覺好痛～～給妳拍拍」、「真是超可愛的臉蛋，很高興妳平安無事」、「她不僅是運動團隊，也展現了運動精神」。