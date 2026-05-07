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棒球／賴清德盼亞太棒訓中心成東方威廉波特 喊話辜仲諒「幫主球場加屋頂」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
總統賴清德（左五）、運動部長李洋（右五）、台南市長黃偉哲（左四）及棒協理事長辜仲諒（右四）等，今為「國家棒球訓練基地」揭牌。記者劉學聖／攝影
總統賴清德（左五）、運動部長李洋（右五）、台南市長黃偉哲（左四）及棒協理事長辜仲諒（右四）等，今為「國家棒球訓練基地」揭牌。記者劉學聖／攝影

由運動部、國家運動訓練中心、中華民國棒球協會及台南市政府共同籌設的「國家棒球訓練基地」，今在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場揭牌啟用，總統賴清德、運動部長李洋、台南市長黃偉哲及棒協理事長辜仲諒等人到場見證。賴清德致詞時提到，盼國家棒球訓練基地成為「東方威廉波特」。

亞太棒訓中心設有2座成棒球場、2座少棒球場、2座內野練習場及室內外投打練習場，2024年初原ROT促參案多次流標後，南市府去年調整規畫，委由國訓中心接手除主球場外的6座副球場，今年2月運動部、南市府、國訓中心與棒協達成共識，正式推動國家級棒球訓練基地。

賴清德致詞時表示，國家棒球訓練基地這是台灣棒球發展的重要里程碑，台灣棒球自紅葉少棒時期起深植人心，歷經少棒、青棒到職棒發展，已成全民共同記憶；自己在擔任台南市長期間推動興建亞太棒球訓練中心，以美國春訓基地為概念打造，希望成為「東方威廉波特」。

他強調，台南市是棒球城市，未來國家訓練基地除持續扎根基層棒球，也可承辦國際賽事、講習與移地訓練，帶動棒球與觀光產業發展。最後，賴清德也幽默打趣說，近期很多人說辜仲諒理事長有意在台中蓋巨蛋，南台灣需要巨蛋的話，不妨幫亞太主球場加個屋頂，引發現場笑聲。

李洋則提到，自從擔任部長後跟總統一起看了不少場棒球賽，今年WBC赴日觀賽時，親眼感受到棒球帶給國人的熱血與感動。他也感謝賴總統對體育環境的重視，強調未來國家棒球訓練基地將結合青棒、職棒與國家隊需求，並透過軟硬體升級吸引國外球隊移地訓練。

辜仲諒指出，台灣2300萬人都相當喜愛棒球，更有熱愛棒球的總統，感謝政府團隊克服困難，為國家隊打造專屬家園，未來希望將基地提升為「亞太」棒球訓練基地，推動棒球外交，更讓台灣棒球持續走向國際。

棒協進一步說明，國家棒球訓練基地將成為國家隊集訓與賽事的關鍵基地，尤其，7至9月集訓高峰可有效分配場地，其餘時段則可辦理全國賽事，同時透過集中化管理與標準化場地能避免國手奔波，利用資源整合提升國家隊戰力，讓訓練效益極大化，持續推動台灣棒球發展。

黃偉哲表示，亞太棒訓中心從賴清德擔任市長時規畫，歷經多屆市府推動完成，過去已舉辦黑豹旗、U12等重要賽事，未來國家棒球訓練基地將由棒協經營管理，盼與棒協、國訓中心合作，持續培育三級棒球人才。

總統賴清德（左）今致詞時幽默打趣，喊話請棒協理事長辜仲諒（右）幫忙把亞太主球場加個屋頂，為南台灣蓋個巨蛋。記者劉學聖／攝影
總統賴清德（左）今致詞時幽默打趣，喊話請棒協理事長辜仲諒（右）幫忙把亞太主球場加個屋頂，為南台灣蓋個巨蛋。記者劉學聖／攝影

由運動部、國家運動訓練中心、中華民國棒球協會及台南市政府共同籌設的「國家棒球訓練基地」，今在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場揭牌啟用，未來將由棒協經營管理，持續培育三級棒球人才。記者劉學聖／攝影
由運動部、國家運動訓練中心、中華民國棒球協會及台南市政府共同籌設的「國家棒球訓練基地」，今在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場揭牌啟用，未來將由棒協經營管理，持續培育三級棒球人才。記者劉學聖／攝影

總統賴清德今出席國家棒球訓練基地揭牌儀式。記者劉學聖／攝影
總統賴清德今出席國家棒球訓練基地揭牌儀式。記者劉學聖／攝影

總統賴清德（左五）、運動部長李洋（右五）、台南市長黃偉哲（左四）及棒協理事長辜仲諒（右四）等，今為「國家棒球訓練基地」揭牌。記者劉學聖／攝影
總統賴清德（左五）、運動部長李洋（右五）、台南市長黃偉哲（左四）及棒協理事長辜仲諒（右四）等，今為「國家棒球訓練基地」揭牌。記者劉學聖／攝影

辜仲諒 棒協 棒球

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