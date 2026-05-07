日職／徐若熙被破解？一球迷分析投球小動作看出球種：機率很高

日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙近期在一軍接連遭遇震撼教育，4月17日對歐力士隊先發1.2局掉7分、5月4日對戰西武獅投4局也丟7分，合計5.2局狂失14分。一名球迷發文，稱他觀察徐若熙的投球姿勢，發現他投出直球、變化球前的小動作各不相同，日職打者很可能已經破解他的動作了。許多網友看過他的分析後連連點頭，稱讚他「有料」。

徐若熙被歐力士打爆後下二軍調整，但4日重返一軍面對西武再度受挫，被狂敲14支安打，軟銀監督小久保裕紀賽後指出，徐若熙接下來將再回到二軍，並未設定回歸時間，「他應該有點失去自信了，所以會讓他先到二軍重新調整」，並希望他能變得更強後再站上一軍舞台。

一名球迷在Threads發文，指出徐若熙近兩場比賽被日職打者打得很慘，從專業角度來看，若投手在短期內表現落差太大，代表日職打者很可能掌握了他的投球動作，特別是在運動科學發達的日本，投手任何小動作都可能被掌握。

原PO貼出多則影片，分析徐若熙近四場比賽的動作，發現他揮臂式投球前，如果是直球的話，會先將手往後拉出手套、隨後往手套內部撞擊一下；如果是變化球，則會直接撞擊或是不動。

原PO解釋，徐若熙如果採用固定式投球就沒有那麼大區別，不過球威就不像揮臂式那麼強勁了。假如日職打者真的掌握了他的投球動作，事先知道他會投直球或變化球的話，「就跟打發球機沒有兩樣」，而且這種小動作在更早的熱身賽也有出現。原PO最後補充，此分析並不是百分百準確，但出現的機率非常高，日職打者照著此動作揮擊「不太會錯」。

此文一出，獲得諸多網友的認可，稱讚原PO有料。有一位球迷指出，徐若熙之所以投直球時會把手向後拉一下再撞擊手套，是因為想要用力丟球，這個習慣動作在日職應不是秘密。他並提到效力於日本火腿隊的古林睿煬第一場先發被打爆，也是因為投球前的微小動作被抓到，「只能說日本人真的是最高規格在對付台灣人」。

另外有網友提到，中華職棒因為有投球時間限制，為了在短時間內有效率地投球，很多投手投球動作都已經固定化，但日職並沒有時間限制，因此建議徐若熙多一點變化，例如捕手給予暗號時多搖頭、投球前左顧右盼、或是每一球都花不同時間投出，以達到打亂日職打者節奏的效果。