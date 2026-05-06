中職／兄弟羅戈6局無失分擒龍 笑談隊友失誤：他要學跳舞

中信兄弟隊今日先發投手羅戈6局無失分壓制味全龍隊，也等到打線支援，以6比0拿下勝利終止3連敗；縱使開賽遇到隊友許庭綸失誤，羅戈仍笑笑地說：「我叫他要去學跳舞。」

羅戈（Nivaldo Rodriguez）前一場先發7局丟掉3分（2分責失）吞敗，今天則努力壓制龍隊打線，被敲出3支安打另有4次四壞，但也投出9次三振，力保不失；兄弟打線則是在1局上先攻下1分，9局上又追加5分確保勝利。

兄弟總教練平野惠一賽後接受媒體聯訪表示，今天羅戈非常努力，有意識到自己上一場失分比對方投手多，今天雖然用球數偏多，但還是有繳出該有的表現，「遇到野手失誤，他也有守住。」

1局下因為左外野手許庭綸判斷失誤，追球時左搖右晃沒站穩跌倒，讓球落到身後，在1出局後形成二壘有人，不過羅戈接下來連續製造2個飛球出局；該局結束後，羅戈就開玩笑要許庭綸學跳舞。

羅戈表示，守備上的狀況不是許庭綸希望發生的，他後來也有傳本壘封殺的美技守備，為球隊貢獻，「棒球美好的地方就是，我們會有第2次機會可以彌補。」

平野惠一則指出，許庭綸接球時有重心向上飄的毛病，要注意運用膝蓋維持重心，「今天邊看邊接的狀況很明顯，希望之後可以進步，直接就能判斷落點。」

而許庭綸將此戰勝利球交給羅戈，羅戈則送給左外野舉著委內瑞拉國旗加油的球迷，「很感動，我出賽的時候他們都會拿著國旗為我加油，讓我像在家裡一樣。」

兄弟此戰多了一個傷兵，捕手高宇杰在4局下接捕時右手被擦棒球擊中，手指有腫脹現象，雖仍守完該局但在5局下退場，平野惠一表示，目前先冰敷觀察，之後會再檢查，「滿擔心的。小高是耐痛的選手，本來馬上就要換，但他說可以。」