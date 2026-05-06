中職／台鋼三度滿壘沒得分 統一獅收下4連勝

統一獅隊今天在嘉義市棒球場迎戰台鋼雄鷹，前4局就從江承諺手中打下4分，全場則動用6名投手、三度面臨滿壘危機都成功度過，最終以4：1勝出，收下近期4連勝，拉下台鋼升上聯盟第二。

台鋼本土左投江承諺本季前4場先發合計投24局只失2分，防禦率僅0.96，今天第5場出賽、本季首度對戰前東家。獅隊打線首局敲3安加上1次保送先搶下2分，第2局因安打、失誤和內野滾地球多添1分，4局下再敲2支安打攻下第4分。

至於台鋼打線面對洋投銳力獅，首局就攻占滿壘但無功而返，2局上一、三壘有人的機會也沒能攻下分數，直到5局上靠曾子祐安打、魔鷹二壘打敲回唯一1分，將比數追成3分差，但之後也沒能突破獅隊牛棚，第8、9局都留下滿壘的殘壘。

銳力獅此戰先發5局用99球，被擊出6支安打，送出6次三振，失1分，來台首勝開張。之後由高偉強、林子崴、髙塩將樹、黃竣彥、鍾允華合力守住局面，力保不失分。

悍將江承諺則是主投6局用100球，被揮出7支安打，有2次四壞球保送，失4分（3分自責分），連續4場比賽繳出優質先發，但吞下本季首敗，防禦率升至1.50。