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中職／李東洺盼土投拚出洋投水準 「有更多洋砲國際賽就不陌生」

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
富邦悍將先發投手李東洺投5.2局失1分，拿下勝投以及單場MVP。記者曾原信／攝影
富邦悍將先發投手李東洺投5.2局失1分，拿下勝投以及單場MVP。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊本土投手李東洺本季第5場先發，今天出戰樂天桃猿隊，還沒上場就有「愛東洺打線」替他打下4分，他也用5.2局失1分的好投幫助球隊拿下勝利，本季第3勝入袋，持續朝單季100局努力，也盼以「追上洋將水準」為目標。

悍將隊今天一開賽就展開一輪猛攻，單局打了9個人次取得4：0的領先，給予李東洺強大的火力支援，對此他表示：「其實沒注意到這個，上場時的準備還是跟0：0時一樣。」但他也提到，在場邊準備時有重新熱身了3至4次，讓自己不要休息太久。

5局上李東洺投出保送後又被連敲3安失1分，接著在6局上2出局後被敲安打，用了94球後被換下場，李東洺坦言，當下自己確實還想再投，「如果自己可以吃完6局，就可以少用一個中繼投手，我跟教練說才94顆，還可以啦，還可以再一個打者，但教練可能看我在伸展，擔心我太累、太疲勞。」

李東洺去年專職先發，整季出賽16場，投了75.2局，僅拿2勝吞7敗，防禦率4.52，今年表現脫胎換骨，開季至今5場先發，合計投26局，防禦率2.77，且近3場先發都拿下勝投，已寫下單季勝場數新高。

李東洺坦言，去年自己投得不盡理想，今年會持續努力，「設定的目標一樣，想要把局數吃得更長，勝場不敢想太多，但希望局數能拉到目標100局。」

本季中職本土投手開季互別苗頭，包括台鋼雄鷹黃子鵬、江承諺，樂天桃猿隊曾家輝等投手，都展現不遜於洋投的出色表現，李東洺也期盼能和其他本土投手們一起加油，「以先跟洋投差不多水準為目標。」

李東洺指出，若是台灣的本土先發能夠投出和洋投一樣的水準，那就有更多空間能引進洋砲，「在國際賽時遇到國外的選手，他們的程度都很好，如果在中職也能遇到一些洋砲，常對到的話，相信國際賽對決時就比較不會那麼陌生，希望本土投手如果丟得好，就會有更多洋砲。」

李東洺 富邦悍將 樂天桃猿

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