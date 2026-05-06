中職／悍將單場掃12安7：1勝出 賞桃猿4連敗

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，李東洺先發5.2局僅失1分，打線則是首局就猛攻一輪敲回4分大局，全場揮出12支安打，終場以7：1拿下勝利，賞給猿隊4連敗。

悍將打線首局就大力棒打桃猿先發投手魔爾曼，單局打了一輪，敲出7支安打、進帳4分。3局下持續猛攻，林澤彬獲保送上壘，戴培峰敲三壘打送回1分，蔡佳諺再擊出高飛犧牲打送回戴培峰。4局下林澤彬在二、三壘有人時再敲安打追加分數，悍將拉開7：0領先。

猿隊打線則是直到第5局才攻破悍將先發投手李東洺，宋嘉翔獲保送上壘，之後陳晨威、林子偉、梁家榮連3棒敲安打攻下第1分，但接著留下滿壘的殘壘沒再添分數。

悍將今天全場共揮出12支安打，池恩齊、張育成、范國宸、戴培峰都是雙安演出。 至於猿隊今天全場敲9支安打，除了先發第9棒林政華之外，前8棒各敲1安，但全場只有1分進帳，吞下6K。

李東洺今天主投5.2局退場，用94球，被敲7支安打，有2次保送，送出4次三振，失1分，近期連3場出賽都奪下勝投且獲選單場MVP，單季拿下3勝也已寫生涯新高。

魔爾曼此戰僅投4局，被掃出11支安打，還有2次四壞球保送，失掉7分都是自責分，寫下本季最慘一役，吞下本季第3敗。

李東洺連3場先發奪勝投。記者曾原信／攝影

富邦悍將戴培峰快腿跑回分數。記者曾原信／攝影

富邦悍將林澤彬敲回2打點。記者曾原信／攝影