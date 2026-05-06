中職／哲瑄教練「手把手」帶著他強化守備 童堉誠有望一軍亮相

富邦悍將今天註冊26歲外野手童堉誠，有望在近期就將他升上一軍，悍將隊總教練後藤光尊表示：「他在二軍的成績很亮眼，所以讓他上來（一軍）看看他的狀況，看到本人之後，發現跟平常一樣像個外星人。」

童堉誠歷經兩度選秀落選，但在去年選秀結束隔天就獲得悍將隊的邀約，成為自主培訓選手，去年在二軍出賽22場，64打數敲出16支安打（1轟），打擊率3成75。今年開季則是在二軍打13場敲2轟，打擊率3成44，後藤教練也注意到了。

後藤光尊指出，去年就跟他一起在二軍拚戰，看到他有很多很好的能力，但就是守備上還缺乏經驗，有透過去年的比賽讓他累積經驗，也有感受到他很想上一軍的決心，他為了上一軍做了很多的準備。

童堉誠昨天人還在高雄參與二軍賽事，6局下提前被換下場，他原本還心想，「我是做錯了什麼事情嗎？」沒想到是被通知要上一軍隨隊，他指出：「沒想到這麼快就有機會上來。」而今天在賽前正式被註冊，轉為正式球員。

童堉誠擁有不錯的打擊能力，但守備向來是他的最大弱點，大學歷經肩膀手術後，從內野移往外野，進入職棒面對更高強度的環境，無論是接球、判斷、比賽的解讀等各層面都是要重新學習的地方，童堉誠說：「進來之後真的感覺到，守備不單單只是接球而已，各方面環環相扣。」

童堉誠透露，去年加入悍將後，林哲瑄就毫不藏私地以學長身份向他們分享經驗，也帶著學弟們練習，今年林哲瑄轉任教練，更是手把手帶著他進行加強，「從去年秋訓到今年春訓，有特別強化守備，哲瑄教練帶著我，教我怎麼判斷場上的狀況，怎麼解讀比賽，也有常常特守，開季前真的受益良多。」

有望在近期迎接生涯初登場的機會，童堉誠自知已不是還能花時間養成的選手，「今年是很重要的一年，會比較push自己一點，希望能在場上好好表現，不要後悔。」

後藤光尊形容童堉誠像是個「外星人」，「跟他聊天滿有趣的，回答都會是一些特別的答案，不會是預期中的回答。」對此童堉誠回應，「可能是教練問的問題，我有時候回答得比較天馬行空。」