中職／江坤宇觸擊未成反敲安 兄弟教頭稱讚找回本色

中信兄弟隊游擊手江坤宇昨天在延長賽觸擊未成，反而敲出安打，單場3安猛打賞，總教練平野惠一指出，雖然戰術未成功，但也看得出他想要推進打者，打擊越來越像原本的模樣。

中華職棒昨天在台北大巨蛋的中信兄弟與味全龍之戰，江坤宇在第10局突破僵局制下，教練團先對他下達觸擊戰術推進，然而江坤宇點到2次界外球後換正常揮擊，反而敲出安打。

平野惠一今天接受媒體聯訪時表示，江坤宇雖然戰術沒有執行成功，但想辦法推進打者這點值得稱讚，「戰術上全隊要是同個方向，失敗之後如何強化？如何貢獻？球員要懂得思考這點。」

江坤宇今年開季打擊陷入低潮，昨天賽前打擊率僅1成72，但4打數3安打後回升到2成06，平野惠一也說：「有打出像是阿坤的感覺。我如果是對手，會對昨天他的打席感到困擾，希望這樣的內容越來越多。」

兄弟昨天雖然在9局上扳平戰局拖進延長賽，但最終打到第11局仍以3比5不敵龍隊，尤其第10局、11局上都有強勁擊球被對手美技化解，平野惠一表示，近2場輸球，最不甘心的一定是選手，「相信他們會去思考，怎麼做會比較好。」