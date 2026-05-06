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中職／洋砲難持久 葉君璋點出魔鷹等級需要運氣

中央社／ 台北6日電
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋砲邦力多昨日宣告離隊，味全龍隊同為近年曾尋找洋砲作為戰力的中職隊伍，龍隊總教練葉君璋指出預算考量是一個限制，要找到魔鷹類型需要運氣。

悍將今年開季找來邦力多（Luis Liberato）希望增加攻擊火力，然而因個人家庭因素提出離隊，提前結束合約；中華職棒近年能夠長期卡位一軍的洋砲少見，台鋼雄鷹隊魔鷹（Steven Moya）能從2024年續戰到今年球季是其中之一。

龍隊在2021、2022年一軍曾用過4名洋砲，後來也回歸全洋投配置，葉總分享經驗談，「找好的會很貴，如果預算內又要打得好的，那就是運氣，像魔鷹就是。」

葉君璋也指出，邦力多的另一項困境是，外界會將他拿來跟魔鷹比較，但魔鷹能夠發揮是前面已有2年適應中職，「邦力多還沒適應，台灣現在也不是說來了就馬上能打好，看起來他還沒有放開。」

葉君璋舉例，過去打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）曾分享，球員時期剛轉戰日職時也打不好，「他說配球跟想像中不同，後來也是花時間，想辦法去適應。」

葉君璋 富邦悍將 魔鷹

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