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中職／桃猿隊史最年輕先發第4棒 21歲李勛傑：外表冷靜內心興奮

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
李勛傑成隊史最年輕先發第4棒。記者葉姵妤／攝影
李勛傑成隊史最年輕先發第4棒。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊近期陷入3連敗，今天作客新莊棒球場對上富邦悍將隊，隊長梁家榮歸隊打第3棒，21歲李勛傑則是生涯首度被排為先發第4棒，成為隊史最年輕「四番」打者，李勛傑嘴角微微上揚地說，「我外表看起來滿冷靜，但是內心滿興奮。」

李勛傑今年開季17場，52打數擊出13支安打，其中有7支是長打，包括3發全壘打，打擊率2成50、上壘率3成33、長打率5成。而猿隊開季至今打擊火力不振，今天首度將李勛傑排為先發第4棒，持續在找出最佳的攻勢串連模式。

生涯首度被排為第4棒，李勛傑坦言有些興奮，「球隊可以打第4棒的人很多，沒想到會輪到我。」但他也表示：「我只是被擺上去第4棒，這對我來說只是一個棒次，不會因為是第4棒改變要做的東西，上去要做的事還是跟平常一樣。」

猿隊本季打擊狀況不盡理想，團隊打擊率2成20是6隊墊底，在這時候被排上第4棒，李勛傑也承擔起這個責任，「胖哥（林泓育）上個月有講過，球隊現在狀況不是很好，每個時候都希望可以有一個人跳出來，一個帶著一個，不分年紀。」

李勛傑今年1月才滿21歲，超越廖健富在2020年10月8日寫下的紀錄（22歲又10天），成為猿隊隊史最年輕的先發第4棒。但他也說：「雖然我才21歲就打第4棒，但不能因為一場比賽而驕傲，這只是一個棒次，上去還是一樣做我能做到的事情，不要做能力以外的事情。」

李勛傑開季至今獲得較多的出賽機會，他也知道，自己更需要因此把握住每一個機會，「在場上要把錯誤減少，每個人都想要贏，所以不要因為我的失誤或瑕疵影響到整個團隊。」

廖健富 樂天桃猿 梁家榮

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