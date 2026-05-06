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中職／時隔半年重返一軍賽場 梁家榮直呼好緊張

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
樂天桃猿三壘手梁家榮歸隊。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿三壘手梁家榮歸隊。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿三壘手「阿銀」梁家榮今年因膝傷沒趕上開季，直到今天正式歸隊，時隔超過半年重返一軍戰場，他也直呼有點緊張，「每次比賽都會緊張，這次特別緊張。」

梁家榮在春訓期間因膝蓋不適休養，原本透過治療來恢復，但大腿肌力逐漸下降，「之前受傷的地方不太敢出力，痛的時候都會想辦法閃，導致肌力有點萎縮。」之後轉換方向，改用訓練的方式來強化肌力，狀況逐漸好轉。

今年梁家榮也接任桃猿隊長，多了一份責任，但自己開季因傷缺陣，球隊戰績也不理想，直到今天才回到一軍，他也盼自己能確實幫助到球隊，「既然有機會上場，能替球隊貢獻的就盡量做，安打之餘，也要看自己能為球隊做什麼，這比安打還重要。」

當了隊長後才知學長們的辛苦，梁家榮表示，以前只要把自己的球打好就好，但今年教練團給予機會來幫助球隊，很多事情都還是要去跟學長請教，自己也持續在學習，他笑說：「以前當隊長的，都覺得他們特別辛苦跟偉大，很敬佩他們。」

繼去年總冠軍賽後，相隔半年才重返一軍賽場，今天梁家榮現身新莊棒球場準備迎接本季首場出賽，賽前他直呼很緊張，「只要有機會上場都很希望可以幫助到球隊，不想要成為球隊、投手的負擔。」

梁家榮 樂天桃猿 桃猿

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