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日職／林安可滿壘代打吞K 西武18安狂攻10分大勝軟銀
日職西武獅隊台灣好手林安可今天沒有先發，第7局滿壘時代打吞下三振，西武終場仍以10：2大勝軟銀隊。
軟銀今天推派左投大關友久先發，第2局完全崩盤，1出局後被敲9安、投出1保送，包含渡部聖弥的滿貫砲，單局狂失8分。不過大關友久仍用92球，吃完5局。
西武第7局攻勢再起，西川愛也敲出適時安打再送回2分，兩出局攻占滿壘，林安可被換上場代打，面對軟銀右投鈴木豪太，林安可纏鬥9球後，遭內角指叉球三振。
林安可近8戰21打數僅2安，打擊率降至0.208。西武先發投手高橋光成延續好表現，主投6局無失分，收下本季第4勝，防禦率僅0.84。
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