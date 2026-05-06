中職／猿隊打擊率6隊墊底 隊長梁家榮今歸隊先發3棒、守一壘

樂天桃猿隊開季至今打擊狀況低迷，團隊打擊率2成20是6隊最差，近期又陷入3連敗，如今總算等到隊長「阿銀」梁家榮傷癒歸隊，是他本季首度登錄一軍，今天客場出戰富邦悍將隊擔任先發第3棒、一壘手。

猿隊主戰三壘手梁家榮今年春訓期間因膝傷休養，沒能趕上開季，3月起開始在二軍出賽維持打擊手感，之後才逐漸開始上場守備，直到本周確認傷勢狀況沒問題，今天重返一軍戰場。

猿隊總教練曾豪駒表示，梁家榮在二軍都有持續出賽，整體數據都不錯，今天將他拉上一軍，排為先發一壘手，而此戰猿隊中心棒次分別為梁家榮、李勛傑（右外野手）、劉子杰（三壘手）。

曾豪駒提到，近期球隊整體打線上發揮得沒那麼好，就想辦法把狀態好的選手串在一起，「目前三壘有（劉）子杰，他現在表現滿穩定，阿銀在一壘的話，對他來說負擔也會比較小一點，畢竟他剛回來，先讓他守ㄧ壘，專心攻擊。」

21歲的李勛傑今年開季打擊表現不錯，但在球隊急缺攻擊火力時，前一場出賽在6局下提前被換下場，曾豪駒表示：「他在整個比賽過程中有出現一些瑕疵。」曾豪駒也提到，有看到李勛傑今年整體攻擊能力提升，但有一些細膩的地方需要透過練習來修正，「近況不好時，要避免一些不必要的失誤出現。」