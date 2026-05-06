快訊

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／「韓國棒球場女神」風靡全球！韓網揭開真實身分

聯合新聞網／ 綜合報導
「韓國棒球場女神」被球迷發現是AI生成。截圖自X影片畫面
「韓國棒球場女神」被球迷發現是AI生成。截圖自X影片畫面

最近網路上流傳5秒短片，一場韓國職棒比賽中，有一位顏值極高的女子坐在觀眾席，流量已破千萬。如今韓媒報導指出，這個影片竟是AI生成。

影片看起來像韓華鷹與斗山熊隊比賽畫面，女子身穿平口上衣秀好身材，專注看比賽，她似乎對比賽內容不太滿意，嘆氣並視線飄移。

這段影片只有5秒，在X（推特）、美國論壇Reddit都引發熱烈討論，有網友封她為「韓國棒球場女神」，也有很多人討論，這是否是韓國女性平均外貌。

不過有專業韓國棒球迷指出，這段影片是AI合成，轉播畫面上投手顯示為現役投手金瑞鉉（21歲），打者則是早就退休的趙寅成（50歲）。

有球迷發現影片中出現的布條，文字和顏色與正版不同，還有人吐槽，「別說今年，就連去年韓華與斗山的比賽，都沒出現8局打完4比3的情況。」

另外，IG帳號yuna.fit_korea有上傳這部影片，該帳號自介已表明是AI生成內容，多項證據顯示這是AI生成影片。

相關新聞

中職／時隔半年重返一軍賽場 梁家榮直呼好緊張

樂天桃猿三壘手「阿銀」梁家榮今年因膝傷沒趕上開季，直到今天正式歸隊，時隔超過半年重返一軍戰場，他也直呼有點緊張，「每次比賽都會緊張，這次特別緊張。」

日職／林安可滿壘代打吞K 西武18安狂攻10分大勝軟銀

日職西武獅隊台灣打者林安可今天沒有先發，第7局滿壘時代打吞下三振，西武終場仍以10：2大勝軟銀隊。

中職／猿隊打擊率6隊墊底 隊長梁家榮今歸隊先發3棒、守一壘

樂天桃猿隊開季至今打擊狀況低迷，團隊打擊率2成20是6隊最差，近期又陷入3連敗，如今總算等到隊長「阿銀」梁家榮傷癒歸隊，是他本季首度登錄一軍，今天客場出戰富邦悍將隊擔任先發第3棒、一壘手。

韓職／「韓國棒球場女神」風靡全球！韓網揭開真實身分

最近網路上流傳5秒短片，一場韓國職棒比賽中，有一位顏值極高的女子坐在觀眾席，流量已破千萬。如今韓媒報導指出，這個影片竟是AI生成。

中職／暌違20年登寶島！ 樂天桃猿本周推出《小魔女DoReMi》主題日

樂天桃猿將在5月8日至10日推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動，邀請深受粉絲喜愛的動畫角色小魔女Doremi、小桃子現身全猿主場，並結合開球儀式、限定演出、與多款聯名商品，打造一場橫跨棒球、動漫

圖輯／中職龍象大戰延長賽 劉基鴻再見全壘打取勝

中華職棒今天由味全龍對上中信兄弟，雙方第一局各攻下一分，味全龍三局下靠著郭天信的安打與劉基鴻的高飛犧牲打拿下兩分，味全龍維持兩分領先一路到九局上，中信兄弟打線發威追平比數，雙方進入突破僵局制，味全龍十

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。