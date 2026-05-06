韓職／「韓國棒球場女神」風靡全球！韓網揭開真實身分

最近網路上流傳5秒短片，一場韓國職棒比賽中，有一位顏值極高的女子坐在觀眾席，流量已破千萬。如今韓媒報導指出，這個影片竟是AI生成。

影片看起來像韓華鷹與斗山熊隊比賽畫面，女子身穿平口上衣秀好身材，專注看比賽，她似乎對比賽內容不太滿意，嘆氣並視線飄移。

這段影片只有5秒，在X（推特）、美國論壇Reddit都引發熱烈討論，有網友封她為「韓國棒球場女神」，也有很多人討論，這是否是韓國女性平均外貌。

不過有專業韓國棒球迷指出，這段影片是AI合成，轉播畫面上投手顯示為現役投手金瑞鉉（21歲），打者則是早就退休的趙寅成（50歲）。

有球迷發現影片中出現的布條，文字和顏色與正版不同，還有人吐槽，「別說今年，就連去年韓華與斗山的比賽，都沒出現8局打完4比3的情況。」

另外，IG帳號yuna.fit_korea有上傳這部影片，該帳號自介已表明是AI生成內容，多項證據顯示這是AI生成影片。