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中職／暌違20年登寶島！ 樂天桃猿本周推出《小魔女DoReMi》主題日

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿將在5月8日至10日推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動，邀請深受粉絲喜愛的動畫角色小魔女Doremi、小桃子現身全猿主場，並結合開球儀式、限定演出、與多款聯名商品，打造一場橫跨棒球、動漫與童年回憶的三日限定主題盛典。

這次猿隊《小魔女DoReMi》主題日最大亮點之一，偶裝小魔女Doremi將暌違20年再次登台，更是小桃子首次現身台灣舞台。5月8日（五）將由 Doremi 與小桃子親自擔任開球嘉賓，兩位角色也將連續三天參與開場舞，帶來經典《小魔女DoReMi》主題曲演出，以熟悉旋律喚醒球迷心中的童年記憶。

為呼應《小魔女DoReMi》主題日氛圍，桃園棒球場也將規劃多處小魔女主題佈置，從熟悉的角色元素到充滿童趣感的場景設計，讓球迷一走進球場，就像踏進一座期間限定的魔法世界。除了Doremi 與小桃子之外，球迷熟悉的魔女莉卡也將現身球場，陪伴大家一起追隨童年回憶、重溫經典動畫帶來的感動與歡樂。

除了場內演出與互動，樂天桃猿也規劃兩波賽前限時快閃活動，讓球迷在進場前就能搶先進入《小魔女DoReMi》的魔法世界。

8日17:40至18:00於2F戶外舞台舉辦「魔法開課｜知識 Q&A」活動，答對者有機會獲得平日球票或主題日聯名商品。9日、10日15:10至15:30，則會於球迷入場大廳中央舉辦「小魔女募集中！」活動，邀請球迷換上小魔女造型進場，只要通過現場判定，即可獲得平日球票免費兌換券乙張（每日限量 100 名）。

本次主題日也將同步推出多款《小魔女DoReMi》聯名商品，從球場應援必備單品到日常穿搭配件一次到位，包含小魔女 Doremi 法批、拍拍手、紀念球，以及可融入日常生活風格的聯名老帽、T-shirt、側背包等，讓球迷不只把回憶帶進球場，也能把魔法延伸到日常穿搭與生活之中。

對許多球迷與粉絲而言，《小魔女DoReMi》承載的不只是童年動畫記憶，更是一段關於勇氣、友情與相信魔法存在的青春片段。這個週末，樂天桃猿邀請所有球迷走進桃園球場，一起用應援當咒語、用笑容當魔法，在全猿主場召喚最閃耀的勝利時刻。

樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿推出《小魔女DoReMi》聯名主題日活動。圖／樂天桃猿提供

中職 樂天桃猿

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