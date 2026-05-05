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中職／郭天信4安打擦身「完全打擊」 為盜壘失敗說抱歉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊郭天信。記者葉信菉／攝影
味全龍隊郭天信。記者葉信菉／攝影

味全龍隊今天打到延長11局以5：3擊敗中信兄弟，郭天信打完前5局已經「聽牌」完全打擊，獨缺的二壘打，在最後兩打席「只」入手一壘打、故意四壞保送，此役4安打、5次上壘、跑回2分、貢獻2分打點，他賽後卻是為自己第八局的盜壘失敗說抱歉。

龍隊此役開局處於0：1落後，面對兄弟先發投手鄭浩均，擔任開路先鋒的郭天信一局下就以陽春砲火速追平，第三局又於一壘有人時敲三壘打超前，劉基鴻補上高飛犧牲打送回郭天信，龍隊取得3：1領先。

郭天信第三打席在第五局再敲一壘打，只差二壘打就是完全打擊，第八局面對陳琥再次打穿防線，但這「只」是一支一壘打。

中職過去共有10人完成完全打擊，前一人已是2015年8月6日義大犀牛隊胡金龍，郭天信錯過聯盟已空窗11年的紀錄，但他說：「我覺得這種東西本來就是可遇不可求，沒有太複雜的想法，只是想要上壘，幫助球隊，結果盜壘失敗很抱歉。」他在第八局盜二壘失敗，已是聯盟紀錄的連續盜壘成功中斷在24次。

劉基鴻在延長10局、11局各有一次關鍵守備，再於11局下敲出再見兩分砲，他表示當下專注在自己的好球帶，「教練相信我，我也相信我自己。」至於繞壘時在想什麼？他很務實，「只是賽季中的一場，後面還有比賽，趕快跑一跑、趕快回去休息。」

郭天信 劉基鴻 鄭浩均

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