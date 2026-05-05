聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟本季3次延長突破僵局4局0得分 「龍」頭海放9.5場勝差

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍劉基鴻延長賽打出再見全壘打。 記者葉信菉／攝影
味全龍劉基鴻延長賽打出再見全壘打。 記者葉信菉／攝影

中信兄弟隊繼4月21日後、相隔14天再有雙位數安打，但今天的11安更多時候都成白忙一場，延長10局、11局都沒有分數進帳，劉基鴻11局下敲再見兩分砲，味全龍隊以5：3賞給兄弟3連敗。

龍隊洋投蔣銲先發6局被敲5安打、失1分，兄弟首局靠2安打和1保送僅一出局已攻占滿壘，卻只趁曾頌恩的滾地球跑回1分。

面對兄弟先發投手鄭浩均，擔任開路先鋒的郭天信一局下就以陽春砲火速追平，第三局又於一壘有人時敲三壘打超前，劉基鴻補上高飛犧牲打送回郭天信，龍隊取得3：1領先。

龍隊終結者林凱威第9局登板把關2分領先，面對許庭綸以觸身球開局，再被高宇杰敲安，兄弟無人出局已經攻占一、二壘，岳政華敲安追近到1分差，許基宏以保送延續攻勢，陳俊秀高飛犧牲打再送回追平分。

兩隊3：3進入延長賽突破僵局，江坤宇連兩球點飛後正常攻擊，反而敲出安打，但無人出局、一三壘有人的機會，兄弟再次示範瞎忙一場，王政順先遭三振，許庭綸打向三壘遭到接殺，而一壘跑者江坤宇也來不及折返，龍隊以關鍵雙殺守備凍結兄弟分數。呂彥青把關的10局下，在兩出局、滿壘局面對決陳子豪過關，戰線繼續延長。

兄弟11局上再次空手而歸，11局下就由劉基鴻敲出再見兩分砲，龍隊取得本季第17勝，兄弟則是吞下第17敗，聯盟龍頭與爐主之間的勝差達到9.5場。

此外，兄弟本季3次打延長賽，3戰全敗，在4月6日第10局、5月3日第10局，加上今天的第10、11局，分數全數掛蛋，已在延長賽連4局沒有得分。

味全龍隊再見轟擊敗中信兄弟，全隊興奮慶祝。 記者葉信菉／攝影
味全龍隊再見轟擊敗中信兄弟，全隊興奮慶祝。 記者葉信菉／攝影

味全龍隊再見轟擊敗中信兄弟，全隊興奮慶祝。 記者葉信菉／攝影
味全龍隊再見轟擊敗中信兄弟，全隊興奮慶祝。 記者葉信菉／攝影

味全龍隊郭天信（左）。記者葉信菉／攝影
味全龍隊郭天信（左）。記者葉信菉／攝影

味全龍隊先發投手蔣銲。記者葉信菉／攝影
味全龍隊先發投手蔣銲。記者葉信菉／攝影

味全龍隊郭天信（左）。記者葉信菉／攝影
味全龍隊郭天信（左）。記者葉信菉／攝影

劉基鴻 鄭浩均 郭天信

延伸閱讀

中職／曾子祐第10局再見安打 雄鷹逆轉戰局再勝兄弟

中職／從小到大首支再見安打 曾子祐展現「正能量」威力

中職／兄弟延長賽3代打1分未得 平野：策略同結果卻不同

韓職／王彥程再戰三星獅挨陽春砲 主投5局僅1責失無關勝敗

相關新聞

中職／兄弟本季3次延長突破僵局4局0得分 「龍」頭海放9.5場勝差

中信兄弟隊繼4月21日後、相隔14天再有雙位數安打，但今天的11安更多時候都成白忙一場，延長10局、11局都沒有分數進帳，劉基鴻11局下敲再見兩分砲，味全龍隊以5：3賞給兄弟3連敗。

中職／心疼徐若熙連兩場被打爆 旅日前輩許銘傑：早點遇到非壞事

「龍之子」徐若熙在日本職棒連兩場登板核爆，合計5.2局狂失14分，昨天更因眼裡噙淚、情緒出現波動而引起熱議。擁有14年旅日資歷的富邦悍將隊投手教練許銘傑也看了這場比賽，坦言看了很心疼，「在台灣這麼好的

中職／徐若熙狀況好結果不好遇挫折 葉總分析情緒觸發點

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙，連兩場先發大量失分，前東家味全龍隊總教練葉君璋理解徐若熙情緒觸發點，是狀況很好、結果卻不好的...

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

新莊棒球場今天原訂富邦悍將隊迎戰樂天桃猿隊，因雨確定延賽，悍將球團宣布洋將異動，陣中外籍野手邦力多（Luis Liberato）因個人家庭因素提出離隊，經雙方溝通與審慎評估後，球團基於尊重選手個人考量

中職／邦力多兩周前就提離隊 林威助談洋將尋覓：野手可能性高

富邦悍將隊洋砲邦力多突因家庭因素離隊，副領隊林威助透露，邦力多在差不多兩周前就有表達家人遇到一些問題，考慮提前離隊，也認為他在這段時間的表現有受到影響。至於悍將接下來的洋將尋覓方向，林威助表示，「找野

中職／最資深野手上一軍 高國麟看「悍將循環」是好事

前一次在一軍出賽已是去年5月，高國麟在二軍陸續經歷肩膀、腳部傷情，今天為本季首度登錄一軍。已是富邦悍將隊最資深野手的他，看悍將本季戰績提升、隊內競爭，他說：「我覺得這是好的，一個球隊要強，本來就是要良

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。