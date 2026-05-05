中職／兄弟本季3次延長突破僵局4局0得分 「龍」頭海放9.5場勝差

中信兄弟隊繼4月21日後、相隔14天再有雙位數安打，但今天的11安更多時候都成白忙一場，延長10局、11局都沒有分數進帳，劉基鴻11局下敲再見兩分砲，味全龍隊以5：3賞給兄弟3連敗。

龍隊洋投蔣銲先發6局被敲5安打、失1分，兄弟首局靠2安打和1保送僅一出局已攻占滿壘，卻只趁曾頌恩的滾地球跑回1分。

面對兄弟先發投手鄭浩均，擔任開路先鋒的郭天信一局下就以陽春砲火速追平，第三局又於一壘有人時敲三壘打超前，劉基鴻補上高飛犧牲打送回郭天信，龍隊取得3：1領先。

龍隊終結者林凱威第9局登板把關2分領先，面對許庭綸以觸身球開局，再被高宇杰敲安，兄弟無人出局已經攻占一、二壘，岳政華敲安追近到1分差，許基宏以保送延續攻勢，陳俊秀高飛犧牲打再送回追平分。

兩隊3：3進入延長賽突破僵局，江坤宇連兩球點飛後正常攻擊，反而敲出安打，但無人出局、一三壘有人的機會，兄弟再次示範瞎忙一場，王政順先遭三振，許庭綸打向三壘遭到接殺，而一壘跑者江坤宇也來不及折返，龍隊以關鍵雙殺守備凍結兄弟分數。呂彥青把關的10局下，在兩出局、滿壘局面對決陳子豪過關，戰線繼續延長。

兄弟11局上再次空手而歸，11局下就由劉基鴻敲出再見兩分砲，龍隊取得本季第17勝，兄弟則是吞下第17敗，聯盟龍頭與爐主之間的勝差達到9.5場。

此外，兄弟本季3次打延長賽，3戰全敗，在4月6日第10局、5月3日第10局，加上今天的第10、11局，分數全數掛蛋，已在延長賽連4局沒有得分。

味全龍隊再見轟擊敗中信兄弟，全隊興奮慶祝。 記者葉信菉／攝影

味全龍隊再見轟擊敗中信兄弟，全隊興奮慶祝。 記者葉信菉／攝影

味全龍隊郭天信（左）。記者葉信菉／攝影

味全龍隊先發投手蔣銲。記者葉信菉／攝影