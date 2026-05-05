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中職／平野惠一指點觸擊 更想讓球員理解好打者共通點

中央社／ 台北5日電
中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一（左）。 中央社資料照
中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一（左）。 中央社資料照

中職中信兄弟總教練平野惠一賽前指點球員觸擊等打擊技巧，直言球員5年來的進步少，主要是給球員提示，讓他們理解好打者的共通點，希望找到方式讓球員發揮潛力。

兄弟隊開季戰績不佳，今天作客台北大巨蛋與味全龍隊交手，賽前也看到平野惠一指點捕手陳統恩等人觸擊的技巧。

平野惠一賽前受訪表示，這些東西已經教了5年，感覺大家進步的幅度小，持續思考該用什麼方式讓球員的潛力可以發揮， 不只是打擊層面，還有很多其他的技術，都在嘗試、希望可以找到方法。

平野惠一提到，發現球員很多時候打擊習慣靠蠻力，每天練球時的指導，就是希望給球員「提示」，讓他們理解好打者的共同點，包括思考方式、身體的運用等，協助球員做調整，強化課題、讓團隊越來越好。

中信兄弟 平野惠一

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