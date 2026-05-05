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中職／德保拉睽違333天一軍先發好投 平野點2待改進問題

中央社／ 台北5日電
中信兄弟先發投手德保拉。 聯合報系資料照
中信兄弟先發投手德保拉。 聯合報系資料照

中信兄弟隊洋投德保拉睽違333天於3日回到中職一軍出賽，6局失1分優質先發、無關勝敗，總教練平野惠一說看到德保拉回到場上感覺很好，但也點出兩個需要改進的問題點。

德保拉（Jose De Paula）去年因傷球季提前報銷，最後一場一軍出賽為2025年6月4日，睽違333天，直到今年5月3日再度回到一軍出賽，對台鋼雄鷹隊投6局被敲出3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，無關勝敗。

德保拉表示，從春訓持續準備，回到一軍的首場比賽有蠻不錯的表現，感謝上帝，也提到雖然隔了許久才回到一軍出賽，但不會特別有緊張的感覺，跟在二軍準備比賽的感覺差不多，沒特別注意到前5局都沒有被敲出安打，只一心想要投出好的比賽。

被問起從受傷到回到一軍舞台，過程中是否有遇到什麼困難，德保拉表示，每天都會遇到不同的挫折，都會跟上帝祈禱，希望給他多一點力量、讓他繼續努力。

兄弟開季戰績不理想，德保拉也有鼓勵隊友，狀況不好不會是永久的，透過努力練習、加油，一定可以度過不好的狀態。兄弟隊總教練平野惠一表示，看到德保拉重新站上一軍投手丘的感覺很好，但也點出兩個可以更好的部分，包括可以拉長投球局數，球隊得分後的下半局馬上掉分，是需要檢討的部分。

德保拉 平野惠一 中職

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