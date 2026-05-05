中職／兄弟延長賽3代打1分未得 平野：策略同結果卻不同

中職中信兄弟隊3日與台鋼雄鷹隊比賽延長賽連換3名代打、1分未得，最後雄鷹隊僅用5球的額度就敲出再見安搶勝；總教練平野惠一透露，其實兩隊策略一樣，結果卻不同。

兄弟隊3日與雄鷹隊比賽，兩隊9局打完2比2戰成平手，兄弟隊10局上連換3名代打，王政順、陳俊秀、張仁瑋，依序吞下三振、三振、敲出二壘方向飛球出局，1分未得。

雄鷹隊10局下先靠著陳文杰敲出一壘方向滾地球將壘上跑者推進到三壘，曾子祐敲出再見安，在5顆球的額度內，雄鷹隊執行好戰術搶勝，兄弟終場以2比3吞敗。

兄弟隊總教練平野惠一今天賽前受訪表示，其實兄弟隊10局上的策略跟雄鷹隊10局下策略一樣，希望打者先把球打到右半邊推進，製造得分機會。

平野惠一提到，3日比賽的結果就是雄鷹隊做到了，但兄弟沒有做到，這樣的結果也告訴兄弟隊球員，如果這樣的戰術都沒辦法執行到位，是沒辦法贏球的，這也是球隊需要改變、變得更好的課題。