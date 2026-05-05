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中職／最資深野手上一軍 高國麟看「悍將循環」是好事

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國麟。本報資料照片
高國麟。本報資料照片

前一次在一軍出賽已是去年5月，高國麟在二軍陸續經歷肩膀、腳部傷情，今天為本季首度登錄一軍。已是富邦悍將隊最資深野手的他，看悍將本季戰績提升、隊內競爭，他說：「我覺得這是好的，一個球隊要強，本來就是要良性競爭，挑選出好的在場上，不好的就趕快調整好，這樣才是好的循環。」

高國麟指出，去年5月下二軍後，先是因為撲接造成肩膀受傷，直到二軍總冠軍賽前才比較好，今年原本調整狀況也都不錯，但熱身賽腳部不適，因此從二軍開季。他本季在二軍完全專心一壘守備，「上來就是盡量幫助球隊，教練怎麼安排，交給他們安排，我們就是把自己工作做好。」

這趟上一軍，大哥高國輝已是一軍打擊教練，被問到哥哥是否有說了什麼？高國麟笑說：「平常也是有在講電話啦！都很正常，沒有特別講什麼，就是把下面調整好的帶上來打好比賽。」

林哲瑄引退後，同年選秀進來的高國麟，單獨成為悍將最資深野手，他也特別點名孔念恩、王念好，「念恩今年擊球率比以往好很多，很多扎實擊球，好壞球判斷也比去年好很多；念好也打得不錯，我覺得這都需要經驗、時間去累積，以他的年紀已經很好，希望他可以保持正向、繼續加油，第一指名關注度一定會比較高，希望他不要迷失。」

林哲瑄 中職 高國麟

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