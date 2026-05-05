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中職／心疼徐若熙連兩場被打爆 旅日前輩許銘傑：早點遇到非壞事

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙。中央社資料照
徐若熙。中央社資料照

「龍之子」徐若熙在日本職棒連兩場登板核爆，合計5.2局狂失14分，昨天更因眼裡噙淚、情緒出現波動而引起熱議。擁有14年旅日資歷的富邦悍將隊投手教練許銘傑也看了這場比賽，坦言看了很心疼，「在台灣這麼好的選手，去到那邊連續兩場被打爆，相信他內心一定是丟得很掙扎。」但他認為徐若熙還年輕、資質好，早點遇到挫折並非壞事。

徐若熙在中職的成績堪稱「宰制級」，單場最多失分為6分，來自2021年10月6日面對統一獅隊、2024年9月7日面對樂天桃猿隊；單場被敲最多安打則是8支，為2024年6月21日面對中信兄弟隊。

徐若熙近兩場在日職投出慘烈內容，昨天單場丟掉7分、被敲14支安打，正在經歷他生涯不曾體會的挫折。

「我昨天有看，心疼一定是有。」許銘傑的心疼來自「惜才」，他說台灣人到國外發展，又是備受矚目出去，相信他的壓力一定很大，在台灣這麼好的選手，連續兩場被打爆，昨天看他的投球內容，「就像他們總教練講的，已經丟到沒有信心，所以才會每顆球都很浮。」

許銘傑說，現在的挫折更要化為動力，「被打沒有什麼，可能就是準備不足，怎麼去贏回來、反轉過來，還是要靠自己，不足的地方真的要用心去思考哪裡不足，希望請他多多問日本選手，找一、兩個願意教他的人去問，一定會有不少收穫。」

被問到是否意外徐若熙那麼早就遇到挫折，許銘傑自嘲：「我也滿快的啊！我丟一場就下二軍了欸！」他認為以徐若熙的年紀、資質，「越早遇到知道自己問題在哪，從缺點著手去改進，之後日職的路應該會越走越順。」

這可能也是徐若熙第一次面臨來自球迷之間相對嚴厲的批評，許銘傑對此笑說：「我們那時資訊沒有這麼發達，倒也是好事。」他認為外界話語是人之常情，沒辦法多講什麼，「我是覺得選手盡量不要去介意別人怎麼講，自己問心無愧就好，表現再好還是會有人講話。你講的每句話，人家都會放大去看，所以就是不要看、不要聽、不要回，做自己就好。」

日本 日職 許銘傑

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