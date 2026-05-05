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中職／徐若熙狀況好結果不好遇挫折 葉總分析情緒觸發點

中央社／ 台北5日電
味全龍隊總教練葉君璋。 聯合報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 聯合報系資料照

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙，連兩場先發大量失分，前東家味全龍隊總教練葉君璋理解徐若熙情緒觸發點，是狀況很好、結果卻不好的挫折感，也分析造成這樣狀況的原因。

徐若熙展開旅日生涯，加盟日職福岡軟銀鷹隊，葉君璋持續關心，昨天徐若熙先發投4局挨2轟，單場失7分吞敗，連兩場大量失分，賽後眼眶泛淚。

葉君璋表示，過去在中職期間，會看到徐若熙比較多的情緒是不服氣，昨天情緒的觸發點應該是徐若熙覺得自己狀況很好，但結果不如預期的挫折感。

葉君璋表示，觀察徐若熙昨天登板，其實狀況真的不錯，球速也都有發揮，基本上沒有太大問題，被全壘打的打席，前1球也有好球三振空間，有時候就是這樣，1個好球沒有被撿造成傷害，就會讓徐若熙聯想到上一場大量失分狀態，在那個時間點上，感覺到徐若熙信心確實有點瓦解。

葉君璋表示，徐若熙昨天被敲出的安打其實有一半都算是成功投球策略，但可能守備站位等狀況造成這樣結果，穿插具傷害性安打，徐若熙狀態上沒有太大問題，但有可能是有些動作或配球被對方掌握，這是後續須注意調整的地方。

葉君璋相信徐若熙具備能力，只是可能面對更高層級的日職環境，以前在中職適用的那套方式無法生存，勢必要調整，日職可能有很多個徐若熙，加上每個球團情蒐人員配置的量驚人，打者能力及應對自然更好，已沒辦法只靠本能解決打者，要花更多心思，讓投球品質更好。

葉君璋仍對徐若熙很有信心，在高層級職棒環境，某段時間上連續低潮難免會發生，相信調整改變一些模式就會起效果，不需要太擔心。

中職 日職 福岡

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