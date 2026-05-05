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中職／陳仕朋一軍報到「準備好了」 拚單季百局有挑戰性但不是沒機會

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將投手陳仕朋。本報資料照片
富邦悍將投手陳仕朋。本報資料照片

富邦悍將隊左投陳仕朋因春訓傷情未趕上開季，目前調整進度已經到位，今天已接到通知來到新莊棒球場，雖然還不確定任務會落在哪場，他表示，「我覺得我自己是準備好了。」

陳仕朋一直都是悍將輪值倚重的本土先發，直到去年才中斷連6季百局，今年也因春訓傷情錯過開季，目前已在二軍例行賽、自辦賽登板3場，單場投到90球、5局。

陳仕朋今天向一軍報到，目前還未接到任務，加上本周雨勢影響，輪值可能還有變動，「就是把自己準備好，隨時教練團有什麼安排，自己就是保持可以上場的狀態。」

對於百局目標，陳仕朋說：「目前場次算下來會有點挑戰性，但應該還有機會。」他說三位數吃局數一直都是自己的目標，有注意到先發投手目前在一軍吃局數大約在20局，以一年120局來看，這個時間點回來，要拚百局有挑戰性、但不是沒有機會。

在他缺陣期間，悍將啟用年輕左投陳品宏表現不俗，陳仕朋也看到他的比賽亮點，「雖然剛上來，但在控制比賽上做得還不錯。」他也說，有新面孔就是新的競爭，時時警惕自己在職棒上要持續進化，「要讓教練團知道我每年都有在進化，有什麼不一樣的地方，不是每年都看到一樣的自己。」

富邦悍將 陳仕朋

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