快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／邦力多兩周前就提離隊 林威助談洋將尋覓：野手可能性高

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋砲邦力多突因家庭因素離隊。中央社
富邦悍將隊洋砲邦力多突因家庭因素離隊。中央社

富邦悍將隊洋砲邦力多突因家庭因素離隊，副領隊林威助透露，邦力多在差不多兩周前就有表達家人遇到一些問題，考慮提前離隊，也認為他在這段時間的表現有受到影響。至於悍將接下來的洋將尋覓方向，林威助表示，「找野手的可能性還是滿高。」

邦力多共在悍將留下19場出賽，合計75打席、70打數敲出16支安打，長打只有3支二壘打，繳出打擊率0.229、上壘率0.280、長打率0.271，近期連12打數沒有安打，前一次敲安已是4月25日。

悍將本周展開主場賽事，邦力多已經離開，林威助還原時間軸，大約兩周前，邦力多就有提到家人遇到一些問題，「一開始就有考慮，那個時間點就想要回去，他考慮一陣子後，有說可以待到上半季結束，但可能評估後還是覺得這件事可能影響到他，想盡快回去看家人，球團也尊重他的想法。」

邦力多近期成績下滑明顯，林威助也指出，他一開始打得並不算太差，「但可能因為這個因素，比較沒辦法專注在球場上，所以越打成績越沒辦法出來。」

對於接下來的洋將物色，林威助表示，一直都有在持續評估，這次因為離隊比較突然會再加速尋找，「接下來就是要先確定找投手或野手，我覺得野手可能性還是滿高。」至於內野或外野，他指出考量到張育成的手肘也有些狀況，有時候可以打，有時候會突然有緊繃感，因此位置還無法確定。

中職 富邦悍將 林威助

延伸閱讀

中職／半季賽制不利洋砲存活 邦力多想久留得快點展現火力

中職／兩大聯盟亮眼數據僅供參考 邦力多考驗才正要開始

中職／高薪自由球員今年齊落難 尤以陳子豪連兩年不振最慘

中職／張育成睽違近一個月開轟 接近後藤心中的「理想張育成」

相關新聞

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

新莊棒球場今天原訂富邦悍將隊迎戰樂天桃猿隊，因雨確定延賽，悍將球團宣布洋將異動，陣中外籍野手邦力多（Luis Liberato）因個人家庭因素提出離隊，經雙方溝通與審慎評估後，球團基於尊重選手個人考量

中職／邦力多兩周前就提離隊 林威助談洋將尋覓：野手可能性高

富邦悍將隊洋砲邦力多突因家庭因素離隊，副領隊林威助透露，邦力多在差不多兩周前就有表達家人遇到一些問題，考慮提前離隊，也認為他在這段時間的表現有受到影響。至於悍將接下來的洋將尋覓方向，林威助表示，「找野

中職／邦力多打19場已是悍將洋砲紀錄 0轟告別第一人

富邦悍將隊今天宣布與洋砲邦力多緣盡，出戰19場就匆匆結束「悍將生涯」，而這已是球團史待得最久的外籍野手。

棒球／首屆四國菁英對抗賽7月洲際登場 中華隊以亞運培訓隊員參賽

首屆「四國菁英棒球對抗賽」將於7月11日至15日在台中洲際棒球場舉行，參賽隊伍包含美國NCAA大學明星隊、日本大學全明星隊、南韓代表隊，以及地主中華成棒隊，展開高強度國際交流賽。

日職／分析徐若熙被打爆原因 平石涼介點「配球」有問題

徐若熙昨天面對西武獅隊，先發4局被敲14安狂失7分，日本球評平石洋介認為徐若熙直球威力不差，問題出在配球。

日職／謝絕鍵盤教練！徐若熙妻子：要笑要罵不用跟我說

日職軟銀隊台灣投手徐若熙昨天面對西武獅隊，先發4局被敲14安狂失7分，還被鏡頭捕捉到落淚畫面。徐若熙的妻子在社群平台發文感謝各界關心，並強調「謝絕鍵盤教練」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。