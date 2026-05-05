中職／邦力多兩周前就提離隊 林威助談洋將尋覓：野手可能性高

富邦悍將隊洋砲邦力多突因家庭因素離隊，副領隊林威助透露，邦力多在差不多兩周前就有表達家人遇到一些問題，考慮提前離隊，也認為他在這段時間的表現有受到影響。至於悍將接下來的洋將尋覓方向，林威助表示，「找野手的可能性還是滿高。」

邦力多共在悍將留下19場出賽，合計75打席、70打數敲出16支安打，長打只有3支二壘打，繳出打擊率0.229、上壘率0.280、長打率0.271，近期連12打數沒有安打，前一次敲安已是4月25日。

悍將本周展開主場賽事，邦力多已經離開，林威助還原時間軸，大約兩周前，邦力多就有提到家人遇到一些問題，「一開始就有考慮，那個時間點就想要回去，他考慮一陣子後，有說可以待到上半季結束，但可能評估後還是覺得這件事可能影響到他，想盡快回去看家人，球團也尊重他的想法。」

邦力多近期成績下滑明顯，林威助也指出，他一開始打得並不算太差，「但可能因為這個因素，比較沒辦法專注在球場上，所以越打成績越沒辦法出來。」

對於接下來的洋將物色，林威助表示，一直都有在持續評估，這次因為離隊比較突然會再加速尋找，「接下來就是要先確定找投手或野手，我覺得野手可能性還是滿高。」至於內野或外野，他指出考量到張育成的手肘也有些狀況，有時候可以打，有時候會突然有緊繃感，因此位置還無法確定。