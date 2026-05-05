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棒球／首屆四國菁英對抗賽7月洲際登場 中華隊以亞運培訓隊員參賽
首屆「四國菁英棒球對抗賽」將於7月11日至15日在台中洲際棒球場舉行，參賽隊伍包含美國NCAA大學明星隊、日本大學全明星隊、南韓代表隊，以及地主中華成棒隊，展開高強度國際交流賽。
中華棒球協會指出，賽事延續過往中華隊與日本隊長期與美國NCAA明星隊交流的傳統，透過實戰對抗提升選手技術與比賽經驗，對於培養國際競爭力具指標性意義；歷年參與交流賽的台灣球員中，不乏日後成為職棒主力的好手，包括宋家豪、林安可、林立、王柏融、蘇智傑，以及現任統一獅隊總教練林岳平，美國方面同樣星光熠熠，曾參與的球員包含史肯斯（Paul Skenes）、透納（Trea Turner）、布萊格曼（Alex Bregman）等現役大聯盟球星，日本則有菅野智之、森下翔太。
賽事起源於去年世界棒壘球會員大會期間，中華棒協與美國棒協、日本大學聯盟達成合作共識，未來將採三國輪流主辦機制，並可邀請第四隊參賽，首屆賽事於台灣舉行，後續規劃為2027年美國、2028年日本舉辦，2029年再回台灣。
中華隊今年因應名古屋亞運及U23世界盃備戰，將以亞運培訓隊為主體參賽；南韓則由大學與二軍選手組成U23培訓隊應戰。
中華隊總教練湯登凱表示，過去雖然對戰美國NCAA明星隊勝少敗多，但球隊在過程中收穫豐富經驗，此次再加入日本隊，競爭強度更高，是難得的磨練機會，也期待球員能在本次賽事中全力發揮，展現最佳狀態，為球迷帶來精彩比賽。
《獅王背後的故事》
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