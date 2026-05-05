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中職／新莊悍將、桃猿戰因雨延賽 大巨蛋有龍象戰
中職一軍例行賽今天原訂兩地開打，但受到雨勢影響，今晚新莊棒球場富邦悍將、樂天桃猿比賽宣布延賽；台北大巨蛋味全龍與中信兄弟比賽則不受天候影響。
原訂今晚6時35分在新莊棒球場舉行的悍將與桃猿隊比賽，中職宣布，受到雨勢影響，無法進行比賽，此場賽事將延至補賽週，原場地新莊棒球場進行補賽。
今天另外一地賽事則不受天氣影響，由味全龍隊以台北大巨蛋為主場迎戰中信兄弟，龍隊派出開季目前為止沒有敗績的蔣銲（John Gant）先發，蔣銲賽前本季一軍3場先發出賽，防禦率1.53，戰績2勝。
兄弟隊則派出本土投手鄭浩均先發，鄭浩均賽前本季一軍5場先發出賽，戰績2勝1敗，防禦率3.77。
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