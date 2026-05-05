中職／邦力多打19場已是悍將洋砲紀錄 0轟告別第一人

富邦悍將隊今天宣布與洋砲邦力多緣盡，出戰19場就匆匆結束「悍將生涯」，而這已是球團史待得最久的外籍野手。

悍將球團今天宣布，近期邦力多因為家中突發狀況煩心，需返回陪伴與照顧家人，在衡量職業生涯與家庭責任後，向球隊提出離隊返家的決定。球團經過與邦力多討論後，尊重選手個人決定，同意提前終止合約，球團於5日註銷邦力多，邦力多也預計於今日搭機返國處理家事。

邦力多出賽19場，合計75打席、70打數敲出16支安打，長打只有3支二壘打，繳出打擊率0.229、上壘率0.280、長打率0.271，近期更是連12打數沒有安打，前一次敲安已是4月25日。

邦力多為球團史第4位外籍野手，前3人分別是2021年紐納斯（Eduardo Núñez）、2022年霸帝士（Xavier Batista）及卡洛斯（Carlos Franco）。

紐納斯為具備11年大聯盟資歷的老將，在疫情賽季來到悍將，攻守表現都相當穩定，以3成20打擊率敲出8安打、1轟，但僅出賽7場，就因岳母染疫病重而向球團告假，此後一去不回未再歸隊。

霸帝士曾在日職廣島隊效力3年，從高度期望到大失所望，出賽18場繳出1成57打擊率，60打席、51打數狂吞21次三振，對變化球完全無解，守備也滿是破洞；作為遞補霸帝士空缺的洋砲，卡洛斯成績更慘烈，一軍出賽9場，繳出1成43打擊率，35打數狂吞13K，兩人都留下1轟。

邦力多去年效力南韓職棒韓華鷹隊，半季出賽62場，繳出打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點不俗績效，且能擔任中外野手，外界認為這筆補強對症下藥，未料成效不彰，但19場出賽已是悍將球團史出賽場次最多的洋砲，而他成為4人中唯一以0轟告別。