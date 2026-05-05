日職／分析徐若熙被打爆原因 平石涼介點「配球」有問題

徐若熙昨天面對西武獅隊，先發4局被敲14安狂失7分，日本球評平石洋介認為徐若熙直球威力不差，問題出在配球。

徐若熙以92球完成4局投球，被敲14安打、失7分都是責失，有5次三振、1次保送，防禦率飆升至7.23。徐若熙被鏡頭捕捉到落淚畫面，賽後軟銀監督也直言徐若熙已失去信心，將再度下放二軍調整。

對於徐若熙昨天的表現，日本球評平石洋介認為直球威力不差，並點出問題所在，「首局就投30球，其中有一半是變化球，雖然被連續安打有影響，但他是直球品質很好的投手，應該要再多運用直球。他的直球有延伸性，如果能多利用高角度進攻，應該會更有效。」

平石進一步分析：「他也具備縱向落差大的曲球，但整體配球過於集中在低角度。對打者來說，其實高球更具威脅，若能搭配高低變化使用，應該會有不同效果。」