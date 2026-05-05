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日職／謝絕鍵盤教練！徐若熙妻子：要笑要罵不用跟我說

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙。 中央社
徐若熙。 中央社

日職軟銀隊台灣投手徐若熙昨天面對西武隊，4局被敲14安狂失7分，還被鏡頭捕捉到落淚畫面。徐若熙妻子在社群平台發文感謝各界關心，並強調「謝絕鍵盤教練」。

昨天徐若熙以92球完成4局投球，被敲14安打、失7分都是責失分，有5次三振、1次保送，防禦率飆升至7.23。

徐若熙妻子在社群平台發文寫道，「比賽都還沒結束，就收到了如雪片般飛來的訊息們，真的很謝謝你們的陪伴和關心，好的時候有好多祝福跟鼓勵，不盡理想的時候也有很多的安慰跟陪伴，我們會懷著感恩的心，繼續努力的。」

徐若熙不理想的投球內容，引發大量球迷發表看法，徐若熙妻子也向酸民喊話，「但如果是要笑他或罵他的，先不用來跟我說沒關係，他有需要加油的地方，但他自己知道就好，謝絕鍵盤教練。」

徐若熙 日職 軟銀 西武

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